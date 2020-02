Snelheidsborden tellen ook aantal auto’s voor studie voor veilige fietspaden in Gavere Ronny De Coster

25 februari 2020

12u18 0 Gavere Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen plaatst binnenkort langs enkele wegen in Gavere borden die niet alleen de snelheid van de voertuigen aangeven, maar die ze ook tellen.

De borden komen langs de de Baaigemstraat, de Bosstraat, de Meerlaanstraat, de Ellevestraat, de Ketsestraat, de Kouterstraat en de Saksenboomstraat. Ze geven de snelheid van het verkeer aan en afhankelijk daarvan verschijnt er ook een vriendelijke of boze smiley. Maar de reden van de plaatsing is een studie die Wegen en Verkeer wil maken in functie van veilige fietspaden langs de Hundelgemsesteenweg en de Provinciebaan. Daarom zullen de installaties ook het aantal voertuigen tellen.

Meer over Oost-Vlaanderen

Hundelgemsesteenweg

AWV

Baaigemstraat

Kouterstraat

Ketsestraat

Bosstraat

Ellevestraat