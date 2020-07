Scoutskamp van Nele Asper in extremis uitgesteld nadat één van de leden positief test op COVID-19 Frank Eeckhout en Ronny De Coster

18 juli 2020

17u54 42 Gavere Scouts en Gidsen Nele Asper heeft zijn tentenkamp in extremis uitgesteld, nadat één van de leden positief heeft getest op COVID-19. De scouts vertrokken normaal vandaag naar Ochamps in de provincie Luxemburg waar ze tot 29 juli bleven. Zo’n 30 leden moeten zich nu ook laten testen. Als die testen negatief zijn, zou het kamp alsnog kunnen doorgaan.

Bij het laden van de vrachtwagen met kampmateriaal voelde één van de leden zich niet goed. Meteen besliste de leiding om de jongere te laten testen op COVID-19. “Die test bleek positief waarop de leiding het kamp voor de oudste groep annuleerde. Dat was een harde dobber voor die jongeren maar de enige juiste beslissing", zegt woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen Jan Van Reusel. De woordvoerder beklemtoont dat de besmettingen op de scoutskampen op één hand te tellen zijn. “Twee personen testten positief op kamp. In Asper gebeurde dat net voor het kamp. Op 1.470 kampen is dat echt miniem. Het toont aan dat de bubbels van 50 goed werken en dat de leiding de voorzorgsmaatregelen strikt opvolgen. Zij verdienen echt een pluim.”