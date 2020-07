Schade, maar geen buit bij inbraak in Gavere Ronny De Coster

06 juli 2020

10u33 0 Gavere Inbrekers zijn vrijdag aan het werk geweest in een huis aan de Grotenbroekstraat in Gavere.

De inbraak is overdag gepleegd. De daders geraakten de woning binnen, nadat ze achteraan een raam hadden geforceerd. Ze hebben de hele gelijkvloerse verdieping doorzocht. Volgens de eerste vaststellingen is er niets gestolen. Bij de inbraak is wel schade veroorzaakt. Van de daders(s) is voorlopig geen spoor.