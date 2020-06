Ruim helft van bestuurders te snel in Ten Edestraat en op Hundelgemsesteenweg in Gavere Ronny De Coster

09 juni 2020

18u29 2 Gavere Bij snelheidscontroles vorige maand in de Ten Edestraat en op de Hundelgemsesteenweg in Gavere bleek dat meer dan de helft van de bestuurders er sneller reed dan de maximaal toegelaten 50 kilometer per uur.

Bij een eerste controle op de Hundelgemsesteenweg ging 56 procent van de auto’s over de limiet. Een week later noteerde de politie 49 procent overtreders. In de Ten Edestraat reed 54 procent te snel door de bebouwde kom. In de Dorpsstraat en Bernstraat reed één bestuurder op de vier te snel. Dan volgen de Pontweg (17%), Nijverheidsstraat (9%) en Gentsebaan (3%).