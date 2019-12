Rijverbod voor bestuurder die na wedstrijd België - IJsland met 2,6 promille alcohol in zijn bloed achter het stuur kruipt LDO

06 december 2019

16u55 0 Gavere Een bestuurder uit Gavere zal zich de wedstrijd van de Rode Duivels tegen IJsland nog lang herinneren. Na de match veroorzaakte hij een ongeval met heel wat blikschade. Hij moest zich er vrijdag voor verantwoorden in de politierechtbank.

De man ging in Brussel kijken en nam, na het nuttigen van de nodige hoeveelheid alcohol, de bus naar huis. Daar kreeg hij ruzie met zijn vriendin, waarop hij besloot om toch nog met de auto te rijden zodat hij in zijn ouderlijk huis kon gaan slapen. Hij geraakte er evenwel niet: hij viel achter het stuur in slaap en botste tegen een paal en een auto. De geparkeerde auto beschadigde vervolgens nog twee wagens. Uit de ademanalyse bleek dat de bestuurder 2,6 promille alcohol in zijn bloed had. “Ik besef dat ik in de fout ben gegaan”, zegt de man in de politierechtbank. “Het was dom, maar ik kan de klok niet terugdraaien.”

De politierechter legt de man een boete van 1.600 euro op, waarvan de helft met uitstel. Hij moet zijn rijbewijs ook 45 dagen inleveren.