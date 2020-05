RECENSIE Takeaway - Brasserie De Post in Gavere: restaurantgevoel mee naar huis

Gavere

Al toen de lockdown er nog niet was, maar Mario Polfliet en Brenda Leemans beseften dat hij eraan zou komen, beslisten ze om vanuit de keuken van Brasserie De Post op de Markt in Gavere meeneemmaaltijden te bereiden. De take away draait zeven op zeven met een minder uitgebreide kaart, maar kennelijk zonder toe te geven op vlak van kwaliteit. Voor gemiddeld 20 euro per persoon kregen we “in ons kot” het gevoel dat we aan een restauranttafel zaten. Kom in ons nieuwe dossier te weten welke takeaway-mogelijkheden er zijn in jouw buurt.