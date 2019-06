Quiz voor Spanje-kenners van 18 tot 100 jaar Ronny De Coster

11 juni 2019

17u59 0 Gavere Quizzers van 18 tot 100 jaar worden uitgedaagd voor een Spaanse quiz in het Lokaal Dienstencentrum Den Oever.

Aardrijkskunde, geschiedenis, sport, fauna en flora, bekendheden, eten en drinken zijn de thema’s die aan bod komen in een quiz over Spanje op woensdag 12 juni in het Lokaal Diensten Centrum in Gavere.

Voor deelnemers van 18 tot 100 jaar, zo luidt de uitnodiging. De quiz vindt plaats van 14 tot 16 uur in de gebouwen van LDC Den Oever aan de Kloosterstraat 6. Deelnemen kan gratis. Meer info: 09/389.20.30.