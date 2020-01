Projectontwikkelaar bouwt 22 appartementen en nieuw postkantoor in Gavere Ronny De Coster en Charlotte Degezelle

14 januari 2020

17u00 7 Gavere De Gentste projectontwikkelaar Immogra heeft een vergunningsaanvraag ingediend om een appartementsgebouw met 22 flats en een nieuw postkantoor te bouwen langs de Kasteeldreef in Gavere.

De nieuwbouw komt op de plaats waar nu het kantoor van Bpost is gevestigd. “Bpost zal ook zijn intrek nemen in de commerciële ruimte die we in het nieuwe gebouw voorzien”, klinkt het bij Immogra.

Ondergrondse garage

Tijdens de bouw, die nog dit voorjaar zou moeten starten, verhuist Bpost naar een tijdelijke containerkantoor op dezelfde site. Projectontwikkelaar Immogra brengt in het nieuwe appartementsgebouw 22 flats onder. Zeventien ervan hebben twee slaapkamers en vijf hebben er één. Het gaat om ruime appartementen die ook allemaal zullen beschikken over een groot terras. De prijzen liggen nog niet vast, maar het worden betaalbare, zeer degelijk afgewerkte flats, zo voorziet de bouwfirma. De nieuwbouw krijgt een ondergrondse parkeergarage. Eind volgend jaar moet het gebouw klaar zijn.