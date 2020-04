Politiezone Schelde-Leie schreef al 176 pv’s uit voor overtredingen op coronamaatregelen Lieke D'hondt

16 april 2020

16u40 0 Gavere De politiezone Schelde-Leie heeft in één maand tijd 198 controles uitgevoerd op de naleving van de maatregelen rond het coronavirus. Er werden 176 processen-verbaal uitgeschreven omdat de maatregelen niet correct nageleefd werden.

De politiezone Schelde-Leie is actief in de gemeenten Gavere, De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Tussen 15 maart en 15 april hebben de agenten 198 interventies uitgevoerd in het kader van de coronamaatregelen. Ze hebben 87 pv’s uitgeschreven voor mensen die het verbod op niet-essentiële verplaatsingen hebben geschonden en 89 pv’s voor mensen die zich niet aan het samenscholingsverbod hebben gehouden.