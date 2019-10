Politie voert patrouilles op na meerdere inbraken in Gavere, Nazareth en De Pinte Ronny De Coster

14 oktober 2019

12u47 3 Gavere Inbrekers zijn in de nacht van zaterdag op zondag aan het werk geweest op twee plaatsen in Gavere. Ook in buurgemeente Nazareth en in De Pinte is er ingebroken. De politie zet extra patrouilles in.

Inbrekers zijn zaterdagnacht binnengedrongen in een handelszaak aan de Stationsstraat in Gavere. Ze geraakten binnen, door aan de voorkant van het gebouw een raam te forceren. De daders doorzochten de kantoren en gingen aan de haal met een klein som geld.

Ook een sportclub aan de Vlienderweg kreeg zaterdagnacht ongewenst bezoek. Daar braken de daders een schuifraam aan de achterkant van het pand open. De inbrekers sloegen op de vlucht toen het alarm afging. Volgens de eerste vaststellingen maakten ze geen buit. Maar ze lieten wel een grote wanorde achter.

Extra politiepatrouilles

In dezelfde nacht waren er ook drie inbraken in buurgemeente Gavere en twee in De Pinte. De politie heeft tijdens het weekend extra gepatrouilleerd met politiewagens én anonieme voertuigen. Ook de komende dagen zet de politiezone Schelde-Leie bijkomende patrouilles in.

Zondag waren ook al inbraken gemeld in Heurne op de grens met Zingem.