Politie trekt rijbewijs in van chauffeur die met glaasje op tegen verlichtingspaal rijdt in Gavere Ronny De Coster

18 juni 2020

10u59 0 Gavere Een zestigjarige man uit Gavere, die met zijn auto tegen en elektriciteitspaal is beland, is zijn rijbewijs kwijt en moet zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. De chauffeur had gedronken.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond in de Wassenkerkhofstraat in Gavere. De automobilist verloor de controle over het stuur van zijn wagen en knalde tegen een verlichtingspaal. De man bleef bij de klap ongedeerd, maar de materiële schade is groot. Omdat bij een alcoholtest bleek dat de chauffeur reed onder invloed, moest hij zijn rijbewijs inleveren. De man zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter in Gent.