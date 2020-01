Politie start onderzoek naar spijkergooier in Gavere Ronny De Coster

08u15 0 Gavere Er is een spijkergooier aan het werk in Gavere. Bewoners van de Lindestraat en Ellevestraat rijden geregeld de banden van hun fietsen en auto’s lek. De politie is een onderzoek gestart.

Bewoners van de Lindestraat en de Ellevestraat worden al maandenlang geplaagd door spijkers op de weg. Wie ze daar achterlaat en of dat ook bewust gebeurt, is volgens de politie Schelde-Leie niet bekend. De politie kreeg al verschillende meldingen, maar not geen officiële klacht. Woordvoerster Katie Lefever roept slachtoffers op om zeker aangifte te doen. “Dat helpt ons onderzoek verder en als we de dader vinden, kunnen slachtoffers hun schade terugbetaald krijgen”, zegt Lefever.