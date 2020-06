Politie Schelde-Leie trekt rijbewijzen in van bestuurders die rijden onder invloed van alcohol of drugs Ronny De Coster

24 juni 2020

09u37 0 Gavere Bij een nachtelijke verkeersactie heeft de politie in de zone Schelde-Leie 79 auto’s gecontroleerd. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze reden onder invloed van alcohol of drugs.

De politie kwam in contact met vijftien personen die gekend zijn bij het gerecht, maar niemand van hen stond geseind om opgespoord te worden. Drie automobilisten reden onder invloed van alcohol. Eén van hen had zo diep in het glas gekeken, dat hij zijn rijbewijs moest inleveren. Ook twee bestuurders die een positieve drugstest aflegden, hebben een tijdelijk rijverbod.

Wielklem

Twee auto’s bleken zonder verzekering te rijden. Op één ervan plaatsten de agenten een wielklem. Twee bestuurders reden rond zonder rijbewijs. De agenten schreven ook boetes uit voor rijden zonder gordel en zonder verlichting.