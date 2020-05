Politie heropent wijkcommissariaat in Gavere Ronny De Coster

25 mei 2020

16u58 0 Gavere De politie Schelde-Leie heropent het wijkcommissariaat in Gavere (en ook die van de andere gemeenten in haar werkgebied). Dat gebeurt wel onder nog strikte coronamaatregelen.

Bezoek kan alleen na afspraak per telefoon of mail. Bel of mail naar het wijkcommissariaat. “De aanbeveling van de overheid is om alleen te komen, tenzij je nog geen 18 bent of hulp nodig hebt. Voor je eigen veiligheid en die van anderen, raden we je aan om mond en neus te bedekken met een mondmasker of sjaal”, zegt Katie Lefever, woordvoerder van de politiezone Schelde-Leie.

Ook de anderhalve meter afstand is na te leven. Ben je verkouden of heb je griepklachten, dan zien ze je in het politiekantoor liever niet opduiken.

Ruimte ontsmetten

“We hebben ook zelf maatregelen genomen. Tussen politiebeambte en de bezoeker staat een plexischerm en er staat voor elke bezoeker ontsmettingsmateriaal ter beschikking. Onze medewerkers houden zich strikt aan de hygiëneregels: ze houden afstand, dragen mondmaskers en wassen voor en na elk bezoek hun handen. Na elk bezoek wordt de ruimte ontsmet”, legt Lefever nog uit.