Politicus jaagt vogels de tuin uit met... verkiezingsaffiches: kersenoogst nooit zo succesvol Ronny De Coster

07 juli 2019

13u18 0 Gavere In Gavere maken verkiezingsaffiches zich ook nuttig na de stembusslag. Peter De Clercq besliste om enkele van zijn verkiezingsportretten in zijn tuin te plaatsen om vogels weg te houden van de kersenboom.

“Het is eigenlij het werk van mijn vrouw. Zij wist dat onze burgemeester dat al eens met succes had gedaan en voorspelde dat het mij, in combinatie met enkele oude cd-schijfjes dus ook wel zou lukken”, gniffelt Declercq.

En de vogelverschrikker werkt: geen vogel riskeert zich nog in de tuin. Ten huize De Clercq was de kersenoogst nog nooit zo groot.