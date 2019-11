Peter De Rycke (Gavere durft) vervangt tijdelijk partijgenoot Pierre Penninck als raadslid in Gavere Ronny De Coster

19 november 2019

18u13 0 Gavere In de gemeenteraad van Gavere heeft Peter De Rycke (Gavere Durft) de eed afgelegd als raadslid. De Rycke neemt tijdelijk de plaats in van Pierre Penninck die zich om gezondheidsredenen de komende maanden laat vervangen.

Omdat hij een langdurige medische behandeling moet ondergaan, vond gemeenteraadslid Pierre Penninck (Gavere durft) het aangewezen zich de komende maanden te laten vervangen in de gemeente-, OCMW- en Politieraad.

Pennincks partijgenoot Peter De Rycke, die in de 2018 voor het eerst kandidaat was voor de gemeenteraadsverkiezingen op de kartellijst Gavere durft/N-VA, neem tijdelijk over.

De Ryckes politieke interesses gaan vooral naar lokale economie, financiën en sport.