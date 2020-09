Parlement geeft groen licht voor komst van para-commando’s naar verlaten kazerne in Gavere Ronny De Coster

23 september 2020

17u05 0 Gavere De commissie Defensie heeft met ruime meerderheid de resolutie van Commissievoorzitter Defensie Peter Buysrogge (N-VA) goedgekeurd om een eenheid van de landmacht te vestigen op de verlaten luchtmachtbasis van Gavere.

De plannen van Defensie om een honderdtal para-commando’s van de eenheid in Tielen te kazerneren in Gavere, raakten dinsdag bekend. Vandaag heeft de commissie Defensie het licht op groen gezet voor de omschakeling van de voormalige luchtmachtbasis.

Federaal volksvertegenwoordiger en voorzitter van de parlementaire commissie Defensie Peter Buysrogge, die hiervoor een resolutie had ingediend, reageert tevreden op de goedkeuring. “Hiermee geeft het parlement de regering de opdracht om de plannen die Defensie heeft voorbereid uit te voeren”, zegt Buysrogge. “Ik hoop dat minister Goffin of zijn opvolger snel het licht op groen zet voor deze plannen en hoop onze para-commando’s zo snel mogelijk in Oost-Vlaanderen te verwelkomen”, besluit de parlementair.