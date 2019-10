Organisatoren verkennen modderig parcours van superprestige veldrijden in Gavere: “Een paar droge dagen kunnen nog veel veranderen” Ronny De Coster

15 oktober 2019

17u01 2 Gavere Op en rond het kasteeldomein Grenier in Gavere zijn de voorbereidingen gestart voor de jaarlijkse superprestige veldrijden. “Het terrein ligt er op veel plaatsen best wel modderig bij, maar een paar droge dagen kunnen nog veel veranderen”, bedenkt Giovanni Gevaert.

De organiserende Novavrienden, politie, brandweer, Defensie en ook Bos en Natuur trokken dinsdag voor een technische verkenning het veld in, waar op zondag 27 oktober een van Vlaanderens bekendste cyclocrossen wordt beslecht.

“De bovenlaag van het parcours is op veel plaatsen heel modderig. Dat is goed voor een wedstrijd met veel spektakel, maar ik hoop dat we in de week voor de wedstrijd toch nog een paar droge dagen krijgen. Dit terrein herstelt zich snel. Het kan nog alle kanten uit. Maar we zitten nog in het begin van het cross-seizoen. Die eerste wedstrijden moet ook niet de zwaarste zijn”, klinkt Novavrienden-voorzitter Etienne Gevaert mild.

Veel juniores

“We hebben al bijzonder veel jonge deelnemers. Al meer dan zeventig juniores hebben zich al aangemeld. Over dit jaar maak ik me weinig zorgen, wel over de editie 2020. We weten dat Defensie de kazerne hier sluit. Wat staat er ons daarna te wachten? Niemand kan het vertellen. We gaan zien en alvast ons best doen om ervoor te zorgen dat de komende cross een topper wordt”, besluit Gevaert.

Meer info over de cross staat op de website www.superprestigecyclocross.be.