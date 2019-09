Oppositie lanceert maandag op gemeenteraad alternatieve locatie voor bouw sporthal Ronny De Coster

08 september 2019

08u05 0 Gavere Oppositiepartij Gavere durft/ N-VA trekt maandag naar de gemeenteraad met het voorstel om voor de geplande bouw van de sporthal een andere locatie te kiezen. “Het B-terrein van het sportcomplex in Semmerzake is een veel beter alternatief voor de Sportdreef, want daar hoort geen sporthal thuis”, vindt oppositieraadslid Gavere Durft/N-VA.

Het idee voor de bouw van een nieuwe sporthal is ongeveer vijf jaar oud. Het gemeentebestuur voorziet om de nieuwe sportaccommodatie op te trekken op het verlaten voetbalterrein aan de Sportdreef naast de Schelde in Gavere.

“Van dat plan kunnen we maar beter afstappen. Het kwam er na een sportbehoeftenstudie, die intussen achterhaald is. Het oorspronkelijke megalomaan plan onder input van de organisaties en verenigingen is intussen verengd tot de realisatie van een sporthal met cafetaria”, merkt Hubau op.

“De niet-dragende, opgevoerde ondergrond waarop een bouwtechnisch gezien ‘lege doos’ komt, zal ingrijpende en dure funderingstechnieken vergen”, vreest het oppositielid. “De locatie Semmerzake is pas in 2018 vrijgekomen na fusie van SK Vurste-Semmerzake met KFC Gavere-Asper. Er moet natuurlijk een overeenkomst gemaakt worden met de firma ernaast over de grondinname, de toegang en de parkeerfaciliteiten”, merkt Hubau op.

Ook vanuit het Scheldevallei-perspectief is de Sportdreef volgens hem niet gediend met de inplanting van een ongeveer 1.500 vierkante meter groot gebouw voor de komende tientallen jaren. “De parkeerdruk op de parking aan de Sportdreef in de toekomst té hoog zal worden met passieve recreanten, gebruikers en toeschouwers van de sporthal én als alternatief voor de Markt-parkeerders. Bovendien hebben sportverenigingen nog geen enkele idee hebben over de latere kantine-uitbating in de sporthal, wat een hypotheek legt op het voortbestaan van deze verenigingen als zij geen kantine-inkomsten zullen kunnen ontvangen”, vreest het oppositieraadslid.

Hubau stapt met zijn voorstel maandag naar de Gaverse gemeenteraad. “Ik wil dat het college vóór eind 2019 met uitgewerkte en onderbouwde motivatie komt voor de keuze tussen de locatie Sportdreef of de locatie Semmerzake, gebaseerd op objectieve criteria”, besluit hij.

Veel voorstellen

Het zou overigens wel eens een lang durende gemeenteraad kunnen worden: naast de discussie over de sporthal wil oppositiepartij N-VA nog zeven andere punten op tafel gooien. Die gaan over de realistie van scoutslokalen, de aanpassing van kleedkamers en sanitair van KFC Asper, de herbestemming van de kerken, de herinrichting van de Markt, de opmaak van een woonbehoeftestudie, het recyclagepark en de mobiliteit in Asper en Semmerzake.