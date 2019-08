Opmerkelijk eindwerk van drie studenten: een stille disco in Gavere Ronny De Coster

16 augustus 2019

18u14 0 Gavere Drie studenten werken aan een origineel initiatief: op het recreatieterrein langs de Sportdreef in Gavere stampen ze een disco uit de grond, die totaal geen overlast kan veroorzaken. “Bezoekers beluisteren de muziek via koptelefoons. Opmerkelijk: terwijl ze zich uitleven op de dansvloer, luisteren ze niet eens naar dezelfde muziek.

Gilles De Rycke uit Kruishoutem en Evergemnaren Jelle Baetslé en Glenn Thienpont Evergem volgen aan de Arteveldeschool in Gent de opleiding Event en Projectmanagement. “Dat wil zeggen, dat wij van het organiseren van evenementen ons beroep willen maken”, vertelt Gilles.

Nu de drie richting laatste jaar opleiding gaan, moeten ze werk maken van een eindwerk. En dat wordt geen dikke turf papier, maar een heel praktisch project.

“Je kan maar bewijzen dat je iets kan organiseren door dat effectief te doen. Daarom hebben we met zijn drieën een concept bedacht, waarvan we denken dat het een publiek zal kunnen aanspreken en verbazen”, klinkt het.

Dansen met koptelefoon op

Opmerkelijk is het alvast: de dj jaagt de muziek niet door de luidsprekers, maar elke bezoeker krijgt een hoofdtelefoon op. “Het is best wel een bijzonder beeld om dat een paar honderd mensen te zien dansen met een koptelefoon op. Bovendien luisteren ze niet eens allemaal naar dezelfde muziek. Terwijl sommigen uit de bol gaan op dance, zijn anderen aan het op alternatieve muziek of oudere platen. Dat brengt een aparte sfeer, waarbij je nieuwsgierig wordt naar de muziek waarnaar anderen luisteren”, weet Glenn.

Praten

Blijft de vraag of er op zo’n silent disco nog wel gebabbeld wordt als iedereen met een koptelefoon oploopt? “Dat valt wel mee: je blijft niet constant op de dansvloer met dat ding op je hoofd. En zet de koptelefoon af, dan val je niet in een doodse stilte: er speelt ook nog altijd muziek op de achtergrond. Overigens zijn er ook bezoekers die niet aan de disco deelnemen. Op Bohemian Silence organiseren we ook een aantal akoestische optredens. We kunnen u al verklappen dat Framan een van de artiesten zal zijn. En we zijn nog flink wat randanimatie waaronder de komst van foodtrucks”, zegt Glenn.

Uniek

“Helemààl nieuw is zo’n silent disco niet: aan de Overpoort in Gent is er al een zaak waar ze geregeld silent disco’s organiseren. Maar als een losstaand evenement -en zeker in de Vlaamse Ardennen- is dit nog niet georganiseerd geweest”, weet Jelle Baetslé. Origineel zijn was één van de vereisten voor het eindwerk van de drie studenten. “Maar de grootste uitdaging bij de organisatie van een groot evenement is toch het vinden van sponsors die in je project geloven. Doordat we met iets speciaals komen, lukt het wel om mensen mee op de kar te krijgen, maar het kost best wat moeite. Ook op vlak van veiligheid komt bij een evenement toch nogal wat om de hoek kijken”, ondervinden de drie studenten.

Nog anderhalve maand werk

Nog anderhalve maand hebben ze om het allereerste silent disco in de Vlaamse Ardennen op poten te zetten: het evenement vindt plaats op zaterdag 28 september. Hoe de organisatie vordert en de line-up van artiesten groeit, is te volgen op de Facebookpagina van Bohemian Silence 2019.