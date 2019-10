Onkruidverdelger zet gevelbekleding van woning in brand Ronny De Coster

03 oktober 2019

19u46 3 Gavere Een team van de brandweerpost Gavere moest donderdagavond te hulp snellen naar de Kerkstraat in Dikkelvenne, waar de gevelbekleding van een woning vuur had gevat.

De brand was veroorzaakt door een gasbrander waarmee onkruid werd verdelgd. De vlammen sloegen over naar de gevelbekleding van een woning. De brandweer had het vuurtje snel onder controle, zodat de schade beperkt bleef.