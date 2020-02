Ongeval met twee vrachtwagens in de Molenstraat in Gavere: chauffeur lichtgewond Ronny De Coster

24 februari 2020

18u52 18 Gavere In de Molenstraat in Gavere is één rijstrook versperd na een ongeval met twee vrachtwagens. Bij die harde klap raakte de chauffeur van de aanrijdende truck lichtgewond.

Een vrachtwagen is gisteravond achteraan ingereden op een truck die geparkeerd stond in de Molenstraat, net voorbij het kruispunt met de Warande in de richting van Gavere. De klap was zo hevig, dat het geparkeerde voertuig een twintigtal meter werd meegesleurd. De chauffeur van de aanrijdende truck verklaarde, dat hij even was afgeleid en de vrachtauto voor hem niet had gezien. Hij is er zonder remmen tegenaan gereden. Als gevolg van het ongeval is één rijstrook van de Molenstraat afgesloten. De brandweer is ter plaatse gesneld om de brokstukken van de betrokken voertuigen op te ruimen.