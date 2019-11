Nu inschrijven voor Jungle Time in gemeentelijke sporthal Ronny De Coster

06 november 2019

17u20 0 Gavere De sportdienst van de gemeente Gavere daagt kinderen uit om een avontuurlijk parcours af te leggen in de gemeentelijke sporthal Overbeke in Asper. Die wordt helemaal omgeturnd tot een junglepark.

Jungle Time, zo heet het evenement dat de gemeentelijke sportdienst organiseert. Deelenemers kunnen als een aap op het klimrek kruipen, hun vrienden besluipen als een leeuw tijdens de lasershooting, en iedereen laten zien dat ze zo sterk zijn als een olifant.

Jungle time vindt plaats op 30 november in de sporthal aan de Veldstraat in Asper.

Deelnemers komen in twee leeftijdsgroepen. Van 9.30 tot 11.30 uur gaan kinderen van het eerste tot en met vierde leerjaar het veld in. Leerlingen van het vijfde leerjaar tot het tweede middelbaar zijn aan de beurt van 14 tot 16 uur.

De deelnameprijs bedraagt 5 euro, een drankje en tussendoortje inbegrepen. Je moet wel vooraf inschrijven en doet dat best nu al via sport@gavere.be of 09/389 29 80.