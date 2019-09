Nu inschrijven voor herstworkshop bloemschikken bij Femma Asper Ronny De Coster

29 september 2019

12u37 0 Gavere De herfst geeft de bloemschikclub Femma Asper inspiratie voor een workshop met nieuwe creaties. Wie wil deelnemen, schrijft best meteen in.

Op maandag 21 oktober om 19.30 uur gaan de bloemschikkers met herfstmaterialen aan de slag in het parochiaal centrum aan de Hulstraat 27 in Asper.

Wie erbij wil zijn, moet wel vooraf inschrijven. Dat gebeurt best zo snel mogelijk (en alleszins vòòr 14 oktober) bij Noëlla Lambrecht, tel. 09/ 384.28.67 of via e-mailadres etienne.buysse@outlook.com