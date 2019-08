Nu inschrijven voor gratis sportkampen voor peuters, kleuters en kinderen van lagere school Ronny De Coster

21 augustus 2019

16u50 0 Gavere De gemeentelijke sportdienst van Gavere organiseert vanaf september woensdagnamiddag kleutergym voor de peuterklas tot en met de tweede kleuterklas en omnisport voor de derde kleuterklas tot en met het 4de leerjaar. Wie niet achter het net wil vissen, schrijft best nu al in.

Tijdens de kleutergym leren de kinderen algemene bewegingsvaardigheden aan en leggen ze gevarieerde omlopen af.

In de lessen omnisport voor de derde kleuterklas tot en met het 4de leerjaar maken de kinderen iedere week kennis met een nieuwe sport. Onder meer basket, turnen, trampoline, handbal staan op het programma. Alle lessen vinden plaats in de gemeentelijke sporthal aan de veldstraat in Asper.

Deelnemen is gratis, maar de plaatsen zijn wel beperkt. Snel inschrijven is daarom de boodschap. Meer info hierover staat op de gemeentelijke webshop webshopgavere.recreatex.be.