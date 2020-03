Nico eert helden van nu met gigantische sticker op vitrine Ronny De Coster

23 maart 2020

14u05 1 Gavere In Dikkelvenne heeft Nico Gevaert de etalage van zijn zaak SNP Wear helemaal bestickerd als eerbetoon aan iedereen die strijd aan het leveren is tegen de coronacrisis.

Nico heeft zelf zeven van zijn tien werknemers technisch werkloos moeten zetten, maar probeert creatief uit de hoek te komen. “We hebben ook ons eigen reclamebureau en zouden het in april naar huis verhuizen, maar voor de helden die op dit moment ons land rechthouden, willen we graag nu al eens duidelijk onze appreciatie tonen. Het kan wat ons betreft niet hard genoeg in het oog springen hoe groot ons respect en waardering zijn”, motiveert Nico zijn opvallende actie.