Nasser (95) die coronavirus overwon, weer in ziekenhuis opgenomen: “Het ziet er niet goed uit, steek voor hem alstublieft een kaarsje aan” Ronny De Coster

12 april 2020

13u11 32 Gavere Er is slecht nieuws over de 95-jarige Nasser Miri, die begin deze maand het nationale nieuws haalde, Er is slecht nieuws over de 95-jarige Nasser Miri, die begin deze maand het nationale nieuws haalde, nadat hij tot ieders verbazing het coronavirus overwon . De man uit Gavere moest deze week in allerijl terug naar het ziekenhuis en vecht er opnieuw voor zijn leven. “Zijn longen blijken door het virus zo zwaar beschadigd, dat hij moet beademd worden. We maken ons nu heel veel zorgen, want het ziet er echt niet goed uit”, getuigt kleinzoon Amir.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ongeloof en het geluk waren groot, toen Nasser op 1 april uit het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze werd ontslagen. Dat was tien dagen nadat de 95-jarige man er was opgenomen als coronapatiënt. De voormalige militair woont samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, en die zagen hoe hij op 21 maart plots erg ziek werd. Nasser werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar een coronatest meteen uitwees waarom hij er zo erg aan toe was: Nasser testte positief.

Artsen hadden hem amper kans gegeven, maar tien dagen nadien belde het ziekenhuis kleinzoon Amir op: “Kom hem maar halen: hij is genezen”, klonk het. “Het was niet te geloven. Ik heb zelf ook corona gehad, maar mijn hoogbejaarde opa was er zelfs eerder vanaf geraakt dan ik”, getuigde kleinzoon Amir in de krant.

Weer in ademnood

De vreugde ten huize Miri sloeg deze week plots om: Nasser geraakte almaar meer in ademnood. Met een ladderwagen van de brandweer werd hij uit zijn appartement aan de Molenstraat gehaald, waarna hij in allerijl terug naar het ziekenhuis in Deinze is gebracht.

“Hij is wel van het coronavirus verlost, maar niet van de gevolgen. En die spelen hem nu zwaar parten”, zegt kleinzoon Amir. “Covid-19 vreet heel zwaar aan je energie en je hebt heel veel kracht nodig om te recupereren. Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden. Opa heeft die kracht niet meer: zijn longen zijn door het virus heel zwaar aangetast, waardoor hij niet meer zelfstandig kan ademenen. Hij krijgt nu heel veel zuurstof toegediend en ligt in een coma. Het is voor ons nu heel bang afwachten. Wij steken voor hem een kaarsje aan en vragen aan iedereen die gelooft om dat ook te doen. Als opa er nu weer bovenop komt, mogen we spreken van een écht mirakel”, beseft Amir.