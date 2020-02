Motorrijders van Avia Riders schenken opbrengst van vermoedelijk laatste benefiet aan De Borgwal Vurste Ronny De Coster

03 februari 2020

18u00 0 Gavere Avia Riders heeft de opbrengst van haar achtste Borgwaltreffen geschonken aan de ortho-agogische instelling Broeder Ebergiste, beter gekend als “De Borgwal” in Vurste. Het achtste benefiet is vermoedelijk ook het laatste geweest, omdat de militairen de ATCC-basis in Gavere hebben verlaten.

Avia Riders is een groep militairen en vrienden die elk jaar het zogenaamde Borgwaltreffen organiseren, een benefiet ten voordele van De Borgwal, een instelling voor mensen met een beperking. Andy Simoens, ondervoorzitter van de motorvrienden, overhandigde een cheque van 1.500 euro aan An Schoors, directrice van De Borgwal. “Dankzij deze schenking kunnen wij een snoezelruimte inrichten”, prijs An zich gelukkig.

Banden niet verbreken

“Het ziet ernaar uit, dat onze achtste editie ook de laatste is geweest. Al gaan we toch proberen om ondanks onze verhuis naar Steenokkerzeel de band met De Borgwal niet te verbreken”, zegt Andy.