Mobipunt brengt openbaar vervoer samen in Gavere: “We liggen centraal in de ruit Gent-Oudenaarde-Zottegem-Deinze” Ronny De Coster

25 mei 2020

15u00 0

Gavere Aan de Brandweerstraat in Gavere is maandag de symbolische eerste spadesteek gebeurd voor de aanleg van een zogenaamd mobipunt. Het is een plek waar verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen. Er komen een busperron met schuilhokjes, een overdekte fietsenstalling, een verhuurpost voor deelfietsen en een pakjesautomaat van bpost.

De spades waren nieuw, maar de grond was kurkdroog en hard. Dus kostte de symbolische start van de werkzaamheden flink wat moeite. Eind oktober moet al het werk achter de rug zijn.

Uitbreiding

“Dit mobipunt wordt de mobiliteitshotspot van de gemeente”, zegt schepen Christophe De Boever, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken. “De Lijn was op zoek naar een nieuw busknooppunt. Nu is er een aan de Warande, maar het is te klein. Hier aan de Brandweerstraat komen vier bushaltes met ook een informatiezuil, een fietsenstalling die we ook willen voorzien van een beveiliging om fietsbatterijen weg te stoppen en op te laden. Ook een sanitair blok, een pakjesautomaat van bpost en een grote carpoolparking met oplaadpalen voor elektrische wagens zullen deel uitmaken van dit mobipunt. Dit is geen eindpunt: in de toekomst kunnen hier nog meer diensten op vlak van mobiliteit bij komen”, zegt De Boever.

Nieuwe sporthal op loopafstand

Volgens de schepen is de locatie overdacht gekozen. “De centrale ligging is alvast interessant voor De Lijn. We liggen midden de ruit Gent-Oudenaarde-Zottegem-Deinze. Tegelijk zitten we hier dicht bij de bibliotheek en ook bij de Markt, die we nog gaan vernieuwen. Op loopafstand komt ook onze nieuwe sporthal. En ten slotte zitten we hier ook niet ver van het station van Asper”, motiveert Christophe De Boever de keuze van de locatie. De Lijn investeert 300.000 euro in het mobipunt. De gemeente betaalt 350.000 euro.