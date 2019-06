Minder inbraken en ongevallen, maar wel dubbel zo veel flitscontroles Ronny De Coster

12 juni 2019

10u12 0 Gavere De politie Schelde-Leie heeft vorig jaar 22.239 auto’s op hun snelheid gecontroleerd. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2017. Het aantal onfgevallen daalde met 9% en er waren ook 31% minder inbraken. Maar de internetfraude piekt.

De stijging van het aantal snelheidscontroles in de politiezone Schelde-Leie, die naast Gavere ook Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem omvat, is opvallend, maar ook niet toevallig: uit een verkeersforum in 2016 was al gebleken, dat veel inwoners een scherper toezicht wilden op snelheid in het verkeer.

Al dan niet als gevolg van het opdrijven van het aantal snelheidscontroles waren er in 2018 alvast 9% minder ongevallen: 613 in 2018. Het jaar voordien waren er nog 671 en in 2016 noteer de politie zelfs 727 ongelukken op de weg.

Minder inbraken en fietsdiefstallen

Ook ook vlak van inbraken is er goed nieuws: het aantal is vorig jaar met 31% gedaald en kennelijk werpt ook het actieplan tegen fietsdiefstallen zijn vruchten af: er kwamen vorig jaar 51 aangiften van diefstallen van tweewielers, terwijl dat er in 2017 nog 119 waren.

Internetfraude: x 2

Het gaat evenwel niet de goede kant op met fraude via het internet: bij de politie Schelde-Leie kwamen er vorig jaar 158 aangiften, wat een verdubbeling betekent op een jaar tijd. En er lopen in Gavere en de buurgemeenten blijkbaar ook almaar meer dieren los: de politie moest er vorig jaar 648 keer voor op pad, een stijging ben 20% tegenover het jaar voordien.