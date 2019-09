Minder bestuurders met glaasje op tijdens zomerse BOB-campagne Ronny De Coster

12 september 2019

09u47 0 Gavere De politie Schelde-Leie heeft tijdens de voorbije zomerse BOB-campagne minder bestuurders betrapt op rijden onder invloed dan vorig jaar: 3,4 procent van de gecontroleerde automobilisten had een glaasje op.

In de zomer van 2018 blies vier procent van de gecontroleerde weggebruikers positief. Alles samen werden tussen 7 juni en 2 september in de gemeenten Gavere, De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem 2.493 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Zeventig van hen bliezen positief en bij dertig gaf het meettoestel de alarmfase aan. Zestig van de honderd overtreders werden ’s nachts betrapt en 55 van de overtredingen gebeurden in de week.