Met 77 kilometer per uur door zone-50 in de Baaigemstraat Ronny De Coster

09 oktober 2019

10u53 0 Gavere In de politiezone Schelde-Leie zijn woensdag tijdens de flitsmarathon 1.160 auto’s op hun snelheid gecontroleerd. 184 reden te snel.

De politie voerde op elf plaatsen in de zone Schelde-Leie snelheidscontroles uit. In Gavere stond de flitser opgesteld langs de Steenweg en de Baaigemstraat. Daar raasde een auto met 77 kilometer per uur door de zone-vijftig.

De hoogste boete zal toch gaan naar een bestuurder die op de Steenweg op Deinze in Nazareth werd betrapt: de flitser registreerde een snelheid van 113 kilometer per uur, terwijl 70 daar de limiet is.