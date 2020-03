Luchtmachtbasis ATCC Gavere wordt opslagplaats en verdeelcentrum van beschermingsmateriaal voor zorginstellingen in heel Oost-Vlaanderen Ronny De Coster

28 maart 2020

11u18 0 Gavere Defensie maakt van de verlaten luchtmachtbasis in Gavere een depot voor beschermingsmateriaal. Het zal vanuit Gavere verdeeld worden aan zorginstellingen in de hele provincie.

“Eén van de taken die Defensie ter harte neemt is het oprichten van logistieke depots van waaruit beschermingsmateriaal verdeeld zal worden naar de verschillende zorginstellingen. Het logistieke Depot voor de provincie Oost-Vlaanderen is gevestigd in de voormalige luchtmachtbasis te Gavere”, zegt de Gaverse burgemeester Denis Dierick. “Het is de FOD volksgezondheid die beslist hoeveel en welk materiaal naar welke zorginstellingen wordt verdeeld”, weet de burgervader. Hij benadrukt wel, dat niemand op eigen initiatief in het depot zelf materiaal kan afhalen.

