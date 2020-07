Leiding en foeriers scouts Asper testen negatief op corona nadat collega besmet bleek Lieke D'hondt en Ronny De Coster

22 juli 2020

13u53 0 Gavere De scouts van Asper (Gavere) kunnen opgelucht ademhalen. Alle leiders en foeriers die hebben samengewerkt met een De scouts van Asper (Gavere) kunnen opgelucht ademhalen. Alle leiders en foeriers die hebben samengewerkt met een foerier die positief testte op het coronavirus , blijken niet besmet. Ze blijven voor alle zekerheid wel nog even in zelfisolatie, dus van vertrekken op kamp is voorlopig geen sprake.

De scoutsgroep stond op het punt te vertrekken naar Ochamps in Luxemburg, maar moest hun kamp op het laatste moment annuleren omdat de foerier die het materiaal voor het groot tentenkamp hielp inladen positief testte op corona. “De andere foeriers en leiding die met haar op voorkamp hebben samengewerkt zijn ondertussen negatief getest”, laat woordvoerder van de nationale leiding Jan Van Reusel weten. “Ze blijven wel nog in zelfisolatie, het kamp is dus voor alle deelnemers geannuleerd. Dat is een harde dobber voor de leiding die deze moedige beslissing heeft genomen na een hoopvolle voorbereiding. Ook voor de leden en de ouders is dit een grote teleurstelling.”