Legertop verrast Superfan van Luchtmacht op zijn verjaardag in Gavere Ronny De Coster

16 oktober 2019

17u35 0

Ives Geeroms, die verblijft in het Ortho-agogisch Centrum De Borgwal in Vurste, kreeg vandaag een bijzonder verjaardagscadeau van luitenant-kolonel van het Vliegwezen stafbrevethouder Jo Heylens, korpscommandant van het ATCC. De legerchef verraste de superfan van de Luchtmacht een medaille, een “Belgian Air Force pet” én een foto van Koning Filip.

Bijna dag op dag 27 jaar geleden, op 15 oktober 1992, nam het Air Traffic Control Centre (ATCC) het peterschap aan van de hoofdlocatie van het Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste, beter gekend onder de naam De Borgwal in Vurste. De instelling biedt een brede waaier aan begeleidingsmogelijkheden voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Jaarlijkse wandeltocht

In het kader van het peterschap van het ATCC wordt voor de bewoners van dit centrum jaarlijks een lokale wandeltocht georganiseerd. “De luchtmachtkazerne wenst hiermee de verbondenheid van de krijgsmacht met de natie te benadrukken en binnen het kader van de diversiteit haar steentje bij te dragen tot de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking”, zegt Luitenant-kolonel van het Vliegwezen stafbrevethouder Jo Heylens.

Verhuis naar Steenokkerzeel

“Aangezien het ATCC, de laatste eenheid van Defensie in Oost-Vlaanderen, op 2 december ’19 verhuist naar Steenokkerzeel, zal deze 27ste editie meteen de laatste zijn die wij voor deze mensen kunnen organiseren. Velen onder hen zien al weken uit naar deze activiteit. Ongeveer een honderdtal bewoners, begeleiders en militairen wandelden van Vurste naar Gavere om, eens aangekomen in de luchtmacht kazerne, zich te goed te doen aan lekkere pannenkoeken en een warme chocolademelk. Een onvergetelijke dag en zeker niet alleen voor de bewoners”, verzekert Heylens.

Verjaardagcadeau voor superfan

Voor een jarige superfan van de Luchtmacht, had de luitenant-kolonel een bijzondere verrassing. “Ives Geeroms heeft in het verleden al dikwijls deelgenomen aan de wandeltocht. Hij is een trouwe vriend die opkijkt naar militairen in uniform en een aantal jaren geleden aangesteld als “Ere-Kolonel van het Vliegwezen”. Hij draagt fier dit uniform. Hij wordt 55 jaar oud vandaag en daarom mocht hij medaille ontvangen, een mooie “Belgian Air Force pet” en op zijn vraag een foto van Koning Filip. Hij is super enthousiast dat hij deze keer weer deelgenomen heeft en vooral omdat dit plaats vond op zijn verjaardag”, weet Heylens.

De jarige reageerde kort, maar apetrots. “Dit is het mooiste cadeau van mijn leven”, glunderde Ives.