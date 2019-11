Leerlingen van Gaverse scholen planten duurzaam bos aan langs Sportdreef Ronny De Coster

20 november 2019

12u40 2 Gavere 175 leerlingen van de verschillende basisscholen in Gavere staken deze voormiddag de handen uit de mouwen om 1.275 nieuwe bomen en struiken te planten aan de Sportdreef in Gavere.

De aanplanting is gebeurd ter vervanging van de 104 populieren die in februari gekapt werden. Het gemeentebestuur kreeg toen een berg kritiek over zich.

“Maar die populieren waren ziek. Vandaag vervangen we ze door tien keer zo veel streekeigen bomen en struiken”, zegt milieuschepen Peggy Demoor.

“Het zijn bomen en struiken zijn soorten die hier van nature voorkomen”, verduidelijkt boswachter Björn Deduytsche (Natuur en Bos), die de heraanplant heeft begeleid. “Inheemse planten hebben zich door de jaren heen aan het klimaat en de bodem aangepast, waardoor ze veel voordelen hebben. Zo groeien ze sneller, hebben ze een langere levensduur, en zijn ze beter bestand tegen ziekten en (insecten)plagen die hier voorkomen. Het nieuwe bos zal dus een pak duurzamer zijn”, gelooft Deduytsche.