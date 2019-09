Laagste inbrakencijfer sinds 2010 in politiezone Schelde-Leie Ronny De Coster

18 september 2019

16u52 2 Gavere In de politiezone Schelde-Leie zijn de afgelopen acht maanden 88 inbraken gepleegd. Dat is het laagste cijfer sinds 2010.

Eind augustus stond de teller bij de politie Schelde-Leie op 88 inbraken. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is er een daling van 5%. Tegenover 2016 is er zelfs een halvering van het aantal inbraken. De politiezone zit nu zelfs op het laagste cijfer sinds 2010.

Bende opgerold

Vooral in De Pinte is de daling spectaculair: in de eerste helft van vorig jaar waren daar 26 inbraken, terwijl er dit jaar nog 11 werden aangegeven. Begin dit jaar was er wel nog een inbrakenpiek in Sint-Martens-Latem, maar de bende die daarvoor verantwoordelijk was, werd door de politie opgerold.