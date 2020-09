Kwart minder inbraken in politiezone, maar Gavere kent wél een stijging Ronny De Coster

09u48 1 Gavere In de eerste helft van het jaar zijn in de politiezone Schelde-Leie een kwart minder inbraken gepleegd. Opmerkelijk is wel, dat die daling er niet was in Gavere.

De politie noteerde in de eerste helft van dit jaar in De Pinte, Nazareth, Gavere en Sint-Martens-Latem 53 inbraken. Dat zijn er 35 minder dan in 2019. Een daling van ongeveer één op vier dus. Vooral Sint-Martens-Latem is verantwoordelijk voor de betere cijfers, terwijl er in Gavere een stijging was van 13 in de eerste helft van vorig jaar naar 20 dit jaar.

Lockdown

De cijfers zijn wel te relativeren: 16 van de 20 inbraken in Gavere waren vóór de lockdown. We mogen misschien voorzichtig optimistisch zijn” bedenkt Katie Lefever, communicatieverantwoordelijke van de politie. “De inbrakencijfers zijn voor de eerste jaarhelft nog nooit zo laag geweest. Maar, we merken elk najaar in de donkere maanden wel een ‘inhaalbeweging’. En de vraag is ook of het ‘corona-effect’ zal blijven duren”, besluit Lefever.