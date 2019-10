KVLV Asper helpt je zelf een bloemstuk maken voor Allerheiligen Ronny De Coster

20 oktober 2019

De KVLV Asper organiseert een avond bloemschikken, waar deelnemers een bloemstuk maken voor Allerheiligen.

De bloemenschikdag vindt plaats op woensdag 30 oktober. Er zijn sessies om 14.30 en 19.30 uur.

Deelnemers hebben een schort en tafelbescherming, een mes, een schaar, een snoeischaar, herfstbladeren nodig. Ook een vierkante schaal van minimaal 30 bij 30 centimeter is onontbeerlijk. Wie die niet onmiddellijk bij de hand heeft, kan er een bestellen bij de inschrijving.

Vooraf inschrijven

Deelnemen kost 6 euro. Leden van KVLV betalen maar 3 euro. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Alle verdere praktische info is te verkrijgen bij Christiane Devenyns op 09/384.33.13 of 0474.66.74.76. of via christianedevenyns@hotmail.com.