Koffiehuis De Pourcq hoopt op mooi weer om meer klanten op terras te bedienen Ronny De Coster

05 juni 2020

17u10 1 Gavere Nog niet alle stoelen en tafels in de verbruikszaal van tearoom De Pourcq in Gavere staan op hun plaats, maar het zullen er alvast minder zijn dan voorheen, wanneer dinsdag de zaak weer opent.

Door een andere uitgang te voorzien om klanten in één richting door de zaak te loodsten, wist Nico De Pourcq zijn bakkerij nabij de Scheldebrug in Gavere de voorbije weken coronaproof uit te baten. Om volgende dinsdag ook de verbruikszaal van de bijhorende tearoom volgens de opgelegde normen te heropenen, moet de zaakvoerder weer schuiven. Letterlijk: met tafels en stoelen. “We hebben het al uitgemeten: we moeten acht tafels elimineren om de social distancing te garanderen. Gelukkig hebben we ook nog ons buitenterras. We hopen dus op goed weer. Klanten zullen een plaats in de tearoom kunnen reserveren, zoals dat vroeger overigens ook het geval was, maar dat is zeker geen verplichting”, zegt Nico.