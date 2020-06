Koen D’Hondt (37) wordt nieuwe korpschef politiezone Schelde-Leie: “Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten” Ronny De Coster

18 juni 2020

10u46 2 Gavere De lokale politiezone Schelde-Leie heeft met commissaris Koen D’Hondt een nieuwe korpschef. D’Hondt (37) volgt Pascal Maes op, die op 1 mei met pensioen ging.

De nieuwe korpschef is geboren in Nazareth en woont met zijn gezin in de Vlaamse Ardennen. Koen D’Hondt is jurist van opleiding, volgde daarop een officiersopleiding en startte in 2007 zijn carrière als diensthoofd interventie en later directeur operaties in het hoofdcommissariaat in De Pinte. In 2019 behaalde hij zijn brevet van hoofdcommissaris.

“Aanzienlijke uitdagingen”

Koen D’Hondt verving de voorbije jaren al de vorige korpschef bij zijn afwezigheid en kent de politiezone dus door en door. “Dat ik de kans zou krijgen om korpschef te worden van de politiezone Schelde-Leie, maakt mij extra betrokken”, vertelt D’Hondt. “Ik ben hier opgegroeid, mijn familie woont hier en heb ondertussen dertien jaar mijn bureau in het hoofdcommissariaat in De Pinte. Ik ken de politiezone en haar inwoners en ik heb een goede relatie kunnen opbouwen met de medewerkers, onze overheden en partners. We staan voor een aantal aanzienlijke uitdagingen: het criminaliteitsbeeld verschuift - zo wordt cybercrime belangrijker - en we staan voor een pensioneringsgolf”, blikt de nieuwe politiebaas vooruit.

Nieuw commissariaat

“Daarnaast zijn we ook volop bezig met de plannen voor ons nieuw hoofdcommissariaat in de Weefstraat in Eke”, gaat D’Hondt verder. “En met ons ‘project 2020>2026’ brachten we samen met de bevolking en onze medewerkers in kaart hoe we ons willen klaarmaken voor deze toekomst. Ik heb deze toekomstvisie mee helpen vorm geven en ik heb daardoor heel veel zin gekregen om aan die kar te trekken. Zo zal er een nieuwe korpschef zijn, maar ook continuïteit. Dat is niet onbelangrijk voor medewerkers in tijden van verandering”, bedenkt D’Hondt.

In een besloten zitting van de politieraad van maandag werd de kandidatuur van Koen D’Hondt aanvaard. Na de politieraad werd het dossier overgemaakt aan de koning, die het mandaat nog officieel moet bekrachtigen met een Koninklijk Besluit. Daarna legt Koen D’Hondt officieel de eed af als hoofdcommissaris van de politiezone Schelde-Leie.