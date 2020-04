Kleinzoon van 95-jarige die geneest van corona getuigt: “Het is een wonder, de dokters hadden niet verwacht dat hij het zou overleven” Ronny De Coster en Anthony Statius

01 april 2020

22u43 24 Gavere Opmerkelijk nieuws vandaag bij de familie Miri in Gavere. Grootvader Nasser (95), die tien dagen geleden naar het ziekenhuis moest omdat hij met het coronavirus was besmet, mocht vandaag naar huis. “Hij is genezen verklaard. Ongelooflijk als je weet dat dokters hadden voorspeld dat hij deze ziekte allicht niet zou overleven”, juicht kleinzoon Amir.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nasser woont samen met zijn 20 jaar jongere vrouw, hun zoon, twee kleinkinderen en een tante in een appartementsgebouw aan de Molenstraat Gavere en raakte waarschijnlijk door een van hen besmet.

“Het was op 21 maart dat hij naar het ziekenhuis moest. Ik herinner het me precies, omdat dit voor ons, Iraniërs, nieuwjaarsdag is”, begint kleinzoon Amir te vertellen. Twee dagen later kreeg de familie te horen dat de coronatest positief was. “Dat was een harde klap, vooral omdat zowel onze huisarts als specialisten ons heel weinig hoop gaven”, zegt Amir.

Tien dagen ziekenhuis

Tien dagen lang lag Nasser (95) met Covid-19 op de Intensieve Zorg van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. “Zonder het te weten, was één van ons de drager van het virus en vermoedelijk daardoor is opa ziek geworden. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis”, vertelt kleinzoon Amir. “De dokters zegden ons dat hij er slecht aan toe was en gaven hem gezien zijn hoge leeftijd weinig kans dat hij het zou halen. Ik kreeg een telefoontje, dat niet hoopgevend was. Als er niet snel een verbetering kwam, zouden we geen grote verwachtingen mogen hebben, zo werd me gezegd.”

Iedereen besmet

Na enkele dagen bleek dat bijna iedereen in ons appartement met het coronavirus besmet was, maar iedereen kon wel thuis blijven. “Voor ons was het tien dagen lang bang afwachten en uiteindelijk kregen we vandaag goed nieuws. Opa is genezen! Het is toch wel ongelooflijk als je weet dat specialisten met zoveel ervaring heb vooraf zo weinig kans gaven om dit te overleven. Het is een wonder. We zijn nu wel dolgelukkig dat we hem vandaag in het ziekenhuis mochten ophalen. Hij gaat de komende dagen wel in onze flat blijven en niet in de buurt van oma komen. Wij denken dat zij het coronavirus nog niet heeft opgelopen en willen dat ook zo houden”, bedenkt kleinzoon Amir.

Slager in Iraans leger

“Eigenlijk hoeft het ons ook niet zò te verbazen dat opa het heeft gehaald: hij is wel altijd een heel sterke meneer geweest. Hij is militair geweest: jaren heeft hij gewerkt als slager in de keukens van het Iraanse leger. Na de Tweede Wereldoorlog is er ook een heel grote en zware epidemie geweest. Die had hem toen ook even te pakken, maar ook die heeft hij van zijn lijf kunnen schudden”, besluit Amir.