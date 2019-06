Kinderen leven zich zondag uit in “boerderijstraat” Ronny De Coster

06 juni 2019

21u55 0 Gavere Op het terrein Isorex aan de Stationsstraat in Gavere organiseert het gemeentebestuur zondag een zogenaamde “boerderijstraat” met onder meer een kinderboerderij eendjes, geiten en ezel.

In de “boerderijstraat” kunnen de kinderen zich ook uitleven in een race met kinderfietsen tussen strobalen. Ook een rondrit met een koets, springkastelen, een workshop cupcakes maken staan op het programma. De namiddag in het teken van het leven op de boerderij begint om 14 uur.

De deelname aan alle activiteiten in gratis.