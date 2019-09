Kinderen leren programmeren tijdens gratis CoderDojo-workshops in de bibliotheek van Gavere Ronny De Coster

27 september 2019

11u38 0 Gavere Kinderen en jongeren die een neus hebben voor de computer en dan vooral geïnteresseerd zijn in programmeren, kunnen in Gavere gratis 6 workshops van CoderDojo.

Tijdens de workshops, Dojo’s genoemd, leren meisjes en jongens programmeren en spelletjes ontwikkelen. Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. Dojo’s zijn géén lessen: de kinderen gaan zelf aan de slag en worden begeleid door vrijwilligers.

Scratch

De deelnemers starten met Scratch. Dat programma maakt het door zijn speelse presentatie gemakkelijk om de logica van het programmeren te begrijpen. Kinderen kunnen er allerlei games en verhaaltjes mee maken. Voor het Scratch-traject hebben de deelnemers geen voorkennis nodig.

Lego Mindstorms en arduino’s

Gevorderde deelnemers kunnen aan de slag met Lego Mindstorms en arduino’s. Deelnemen kan tussen 8 en 17 jaar, kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een van de ouders. Een eigen laptop is aangewezen. Heb je , dan probeert de bib een draagbare computer te voorzien. Er is geen voorkennis nodig: deelnemers kunnen elk moment instappen en hoeven ook niet alle Dojo’s te volgen.

De Dojo’s vinden plaats op zaterdag 28 september, 30 november, 25 januari, 29 februari, 28 maart en 25 april, telkens van 9 tot 11 uur in de leeszaal van de bibliotheek. Deelnemen is gratis, maar je moet wel ingeschreven zijn. Dat gebeurt via www.eventbrite.com.