Jordy lanceert Tapas Octaaf in Dikkelvenne: “Een eerbetoon aan mijn grootvader” Ronny De Coster

23 augustus 2020

20u48 0 Dikkelvenne Er is onlangs een nieuw tapasconcept gelanceerd in Dikkelvenne: Tapas Octaaf is een initiatief van Jordy Van Der Heggen (27). Hij schudt wekelijks de lekkerste tapasplanken uit z’n mouw. “Je haalt ze af of ik kom ze brengen”, zegt de jonge ondernemer;

Jordy trapte zijn concept op gang met een volledig Belgisch tapasmenu, “Dat was op Vaderdag, Eigenlijk stond nog niet alles 100% op punt, maar ik vond Vaderdag een mooie dag om de zaak te lanceren. Ik begon met enkel wat reclame op sociale media, maar Intussen is de website af en breidt het aanbod stap voor stap uit”, vertelt Jordy. Hij bereidt onder meer ook al zuiderse tapas, tapasbroodjes en sinds kort een barbecue-box. Bestellen is enkel mogelijk tijdens het weekend. “Ik combineer dit nog met een voltijdse job, maar ik voorzie op werkdagen wel mogelijkheden voor grotere groepen en bedrijven”, zegt de jonge ondernemer.

Grootvader

De naam Octaaf verwijst naar de grootvader van Jordy, de enige nog levende van zijn vier grootouders. “Vorig jaar stierven mijn twee grootmoeders in één week tijd. Dat kwam hard aan en toen kwam het besef dat ze nooit meer zouden weten wat ik allemaal van mijn leven zou maken. Mijn opa kan dat, als enige, nu nog wel ervaren. Daarom wilde ik hem en bij uitbreiding al mijn grootouders eren in de benaming van mijn zaak. De droom is om te groeien en uit te breiden, zodat ik ooit ook de namen van mijn andere grootouders kan introduceren”, schetst Jordy zijn ambitie.

Duurzaam

Naast de smaak en het gemak voor de klant is milieuvriendelijkheid voor Jordy een een prioriteit. ”Alle verpakkingen zijn in de mate van het mogelijke ecologisch: van composteerbare schalen en potjes tot zakjes uit gerecycleerd papier. Ik gebruik zo weinig mogelijk wegwerpplastic”, benadrukt Jordy.

Tapas Octaaf bevindt zich aan de Toekomststraat in Gavere. Alle praktische info staat op de website www.TapasOctaaf.com.