Jonge Deinse chef opent pop-uprestaurant in verbouwde veestal in Gavere Ronny De Coster en Anthony Statius

02 februari 2020

17u13 7 Gavere Een oude veestal aan de Bernstraat in Gavere wordt binnenkort een pop-uprestaurant. Deinzenaar Piet Vande Casteele (22) gaat in het fraai gerenoveerde pand achter het fornuis staan. “Vier weekends breng ik daar de lente in het bord”, vat de jonge kok het opzet samen. Een maand voor de start is al de helft van de plaatsen gereserveerd.

Dat hij een ondernemende geest heeft, is wel het minste wat je van Deinzenaar Piet Vande Casteele kan zeggen. Na zijn opleiding aan Hotelschool Ter Duinen in Koksijde tot chef-kok en een specialisatiejaar Gastronomie liet hij zich al opmerken als finalist in de befaamde wedstrijd Bocuse d’Or (lees: het wereldkampioenschap koken) in Lyon. Op zijn 21ste runt Piet al zijn eigen cateringbedrijf Duchateau en trekt hij met zijn foodtruck Cecile naar feesten.

Gerenoveerde koeienstal

Intussen staat een nieuw project op stapel: Piet liet zijn oog vallen op een gerenoveerde hoeve aan de Bernstraat in Gavere. De koeienstal van de voormalige boerderij is verbouwd tot een feestzaal. “Ik ken dit fraai gerenoveerde pand, omdat ik hier ook al catering heb gedaan. Hier zal ik vier weekends in maart een pop-uprestaurant uitbaten. We beschikken hier over een professioneel uitgeruste keuken en de ruimte waar de klanten zullen dineren, is prachtig ingericht”, toont Piet.

Lente

Springtime wordt de naam van het tijdelijke restaurant. “Omdat ik hiermee de lente naar de mensen wil brengen. Dat doe ik door te werken met eerlijke primeurproducten van het seizoen en van de streek. Er zal één menu zijn met keuze uit drie of vier gangen”, voorziet Piet. Er bestaat volgens de Deinse ondernemer geen twijfel over dat zijn ‘uitstapje’ naar Gavere een succes wordt. “We kunnen op de twaalf services telkens een dertigtal couverts verzorgen. Nu al is de helft gereserveerd. Wie Springtime wil beleven, zal dus toch best vooraf reserveren”, raadt Piet aan.

Meer info staat op de website www.duchateau-catering.be. Reservaties gebeuren via www.tablefever.com