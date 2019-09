Jeugdhuis De Barst viert 25ste verjaardag met stemmig feest aan de Sportdreef in Gavere Ronny De Coster

12 september 2019

14u22 0 Gavere Jeugdhuis De Barst in Gavere bestaat 25 jaar en viert dat met een stemmig feest bij het clublokaal aan de Sportdreef. Alles is gratis, behalve de drank. Hoewel: de jarige jeugdvereniging geeft ook een gratis vat.

Heel wat jaren terug verhuisde het jeugdhuis van de Scheldestraat naar de Speortdreef nabij de Schelde in Gavere. Enkele maanden geleden kwam de nieuwe voorzitter Jorden Allaert samen met het verjongde bestuur met Yentl Thielemans, Juana Vandenhende, Jonathan Cottenier en Emilia Pycke aan het roer. Zij mogen al meteen een verjaardagsfeest organiseren, want De Barst bestaat 25 jaar.

Het verjaardagsfeest vindt plaats op vrijdag 20 september op het grasplein bij het jeugdhuis aan de Sportdreef 9 in Gavere. Om 20 uur treedt de band Weekend Stranger op. Die vierkoppige formatie onder leiding van Jochen Dansen speelde vorig jaar nog op de Bierfeesten in Oudenaarde.

Hyper! speelt vanaf 22 uur rockmuziek en rond middernacht staat dj Vinto achter de knoppen, een muziekmixer met al een stevige reputatie in De Pinte en Gavere.

Gratis vat

De jarige jeugdclub voorziet een bierbar en een cocktailbar met drankjes genoemd naar de bestuursleden. “Heel de avond zijn er hotdogs te verkrijgen. We werken met herbruikbare bekers en voor de sfeer en gezelligheid voorzien we een zelfgemaakte bar, een cosy corner, vuurkorven en sfeervolle verlichting. Om 23 uur geven we een gratis vat”, voorziet voorzitter Worden Allaert.

De toegang is gratis.