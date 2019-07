Jacques Hoste en Floor Neirinck zijn de Dichters van Gavere 2019 Ronny De Coster

01 juli 2019

21u37 0 Gavere De beste gedichten van Gavere zijn verkozen. Ze komen uit de pen van Jacques Hoste uit Zingem en Floor Neirinck uit Gavere.

Sinds 2012 organiseert het gemeentebestuur van Gavere de wedstrijd Dichter van Gavere. “Dit jaar hebben 25 volwassen deelgenomen en stuurden ongeveer tweehonderd kinderen een gedicht in voor de jeugdwedstrijd. ‘Vrijheid’ was deze keer het thema”, vertelt Alex Vertenten, diensthoofd Cultuur van de gemeente.

De Zingemse auteur Jacques Hoste, die al lang niet meer aan zijn literair proefstuk toe is, schreef volgens de jury het best gedicht in de categorie volwassenen. Floor Neirinck uit het zesde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool in Asper, won bij de jeugd. “Ik schrijf niet eens veel, maar doe dit wel graag. Taal is toch een beetje mijn ding. Dat mijn gedicht nu een plek krijgt aan de Schelde, vind ik toch wel een hele eer”, aldus het jonge schrijftalent.