Jaar na dodelijke steekpartij nog reconstructie: verdachte stak slachtoffer neer “omdat hij werd aangevallen” Jeffrey Dujardin en Siebe De Voogt

20 juni 2019

17u41 1 Gavere De politie heeft gisteren een reconstructie gehouden van de moord op de 24-jarige jongeman vorig jaar in de Stationsstraat. Daarbij waren ook twee verdachten, een man en een vrouw, aanwezig. De feiten zouden in het drugsmilieu kaderen. “Mijn cliënt heeft het slachtoffer neergestoken omdat die hem had aangevallen”, zegt meester Kris Vincke die het duo vertegenwoordigt.

Asper werd vorig jaar in juli opgeschrikt toen er een lichaam gevonden werd in de Stationstraat. Een jonge twintiger werd er dood teruggevonden in een pand, waar ook een cannabisplantage aangetroffen werd. Gisteren, een jaar na de feiten, werd een reconstructie gehouden waarbij twee verdachten ter plaatse kwamen. Meester Kris Vincke vertegenwoordigt het duo, een man en een vrouw. “Er heeft inderdaad — in alle discretie — een constructie plaatsgevonden met mijn cliënten in het huis waar de feiten zich hebben afgespeeld. Het huis is ondertussen ook al opnieuw bewoond door andere mensen”, zegt hij.

Drugsbende

“Beide verdachten hebben gisteren nog eens hun standpunt uiteen kunnen zetten en verduidelijken. Dat deden ze vrij consistent, in de zin dat hun verhaal altijd hetzelfde blijft. Naar mijn mening is de vrouw onschuldig, die was er niet bij betrokken. Dat blijkt ook uit de reconstructie. Mijn andere cliënt zegt dan weer dat hij het slachtoffer neergestoken heeft omdat die hem aanviel.” Dat het ging over feiten binnen het drugsmilieu, staat volgens meester Vincke als een paal boven water. “In het huis werd een cannabisplantage aangetroffen, het slachtoffer een handelaar die deel uitmaakte van een drugsbende en de verdachte — mijn cliënt dus — werkte actief mee aan de plantage.”

Volgelopen kelder

Het slachtoffer was een 24-jarige man van Surinaamse afkomst. Zijn adoptieouders, die in Brakel wonen, maakten zich ongerust nadat ze al dagen niets hadden vernomen over hun zoon. Die verbleef in het huis aan de Stationsstraat, hoewel hij daar niet gedomicilieerd was. Uiteindelijk drong de politie de woning binnen. Van de bewoner was geen spoor, ook al stond zijn auto voor de deur geparkeerd. Speurders lieten daarop de met water volgelopen kelder leegpompen. Daar troffen ze de twintiger dood aan. De man lag met zijn gezicht tegen de grond en bleek om het leven te zijn gebracht door messteken in de rug. In het huis aan de Stationsstraat troffen de speurders een cannabisplantage aan, waarvan de planten al waren geteeld. De buren reageerden geschokt. “Dat er drugszaakjes werden onderhouden, verbaast ons niet: we zagen in dat huis veel jongeren binnen en buiten gaan”, vertelde een overbuur toen.