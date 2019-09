Inge Van Heddegem wordt wijkagent in Gavere Ronny De Coster

05 september 2019

22u10 0 Gavere Bij de politiezone Schelde-Leie is Inge Van Heddegem aangesteld als wijkagent voor Gavere.

Van Heddegem neemt de fakkel over van wijkinspecteur Mario Colpaert. Hij verhuist naar de interventiedienst van de politiezone. Vanaf nu is Inge Van Heddegem het aanspreekpunt bij buurtproblemen in ‘haar’ wijken: Dikkelvenne en Baaigem en De Kiem.

Bewoners van Gavere, De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem kunnen overigens snel te weten komen wie hun wijkagent is: dat kan via de link http://www.lokalepolitie.be/5419/contact/je-wijk